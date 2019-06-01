Около 25 тыс. детей примут участие в программе активного отдыха "Московская смена"

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Около 25 тыс. детей поучаствуют в программе активного отдыха для школьников "Московская смена", сообщила журналистам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы начали проект в 2016 году по просьбе родителей. Он сразу же стал популярным, потому что дает уникальные возможности не только отдохнуть в Москве, но и с пользой провести время получить новые знания и впечатления. С каждым годом количество участников проекта растет, в этом году уже практически 250 различных учреждений принимает в нем участие. В прошлом году по "Московской смене" отдохнуло около 23 тыс. ребятишек, в этом году мы на 10% мощности увеличили, ожидаем около 25 тыс. человек", - сказала она во время посещения Дворца творчества детей и молодежи имени Гайдара.

По словам Раковой, в этом сезоне власти приготовили для детей масштабную культурную и развлекательно программу. "Это посещение музеев, достопримечательностей, парков Москвы, экскурсии, мастер-классы, развивающие программы. Я понимаю родителей, я тоже мама. Для родителей вопрос безопасности своего ребенка, понимание, где он находится, чем он занимается - немаловажен. Тут они могут быть спокойны: пять дней в неделю с 9:00 до 19:00 ребенок в безопасности, он накормлен, с ним занимаются, он развивается", - отметила Ракова.

"Московская смена" - программа активного отдыха для школьников, в рамках которой дети в возрасте от 7 до 14 лет могут бесплатно посещать летние смены на базе городских учреждений. Запланированы походы в зоопарк, планетарий, Исторический музей, Музей космонавтики, Дарвиновский музей, геологический музей имени Вернадского, а также в "Москвариум", "Мастерславль", "Кидбург", Театр кошек Куклачева. Спортивная и культурно-досуговая программа, трехразовое питание, медицинское обслуживание предоставляются детям бесплатно.

В 2019 году "Московскую смену" создадут на базе 132 общеобразовательных организаций, 27 спортшкол и 87 организаций социального обслуживания. Смены будут работать пять дней в неделю, по будням с 09:00 до 19:00. Всего запланировано три смены, продолжительность каждой - не менее 21 календарного дня.