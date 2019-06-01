Роспотребнадзор предупредил россиян о новой схеме мошенничества в автосалонах

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Специалисты Роспотребнадзора выявили новые способы мошенничества в автосалонах, а также рассказали, на что стоит обратить внимание при покупке автомобиля, чтобы не стать жертвой обмана. Об этом в субботу сообщает "Российская газета" со ссылкой на специалистов ведомства.

Как отмечает издание со ссылкой на эксперта отдела организации надзора свердловского управления Роспотребнадзора Анну Ожиганову, в некоторых автосалонах при оформлении покупки за счет кредита клиенту предоставлялись ложные сведения о процентной ставке. В результате сумма, которую должен выплатить клиент, после оформления договора оказывается гораздо выше той, о которой сообщалось изначально.

"До подписания кредитного договора потребителю звонил якобы сотрудник банка, сообщал о перечислении автосалону денег. На вопрос, как это возможно, сотрудник сослался на подписание ранее неких "соглашений". Мы предполагаем, что звонил сотрудник не банка, а салона, чтобы клиент не смог отказаться подписать договор", - рассказали в управлении.

В связи с выявлением систематической незаконной деятельности автосалонов Роспотребнадзор составил список советов для будущих покупателей автомобилей.

Так в ведомстве советуют обращать внимание на стоимость автомобиля: она не должна быть намного ниже средней по рынку. Процентная ставка по кредиту также не должна быть занижена. У покупателя должна быть возможность посмотреть автомобиль в салоне в любой момент. Сумма кредита не может в несколько раз превышать стоимость автомобиля. Покупатель должен с настороженностью относиться к настойчивым предложениям продавца заменить заявленный автомобиль на образец другой марки или модели. Процесс заключения договора не должен затягиваться на весь день, а сотрудники салона, которые оформляют покупку, не должны меняться в ходе сделки.