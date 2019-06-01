Около 38 тыс. человек подали заявки на получение единой карты петербуржца

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Более 7 тыс. человек получили единую карту петербуржца. Всего за выдачей карты с 6 мая обратились 38 тыс. жителей города, сообщил журналистам вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин на открытии "Зеленого марафона" Сбербанка.

"В этом году мы планируем выдать 400 тыс. карт. В целом мы рассчитываем, что у нас пользователей карт будет порядка 2 млн, где-то в течение 2-3 лет. На сегодняшний день у нас подано около 38 тыс. заявлений, выдано 7 тыс. карт, просто время еще на выдачу нужно", - сказал Елин, отвечая на вопрос ТАСС.

Сейчас в карту интегрированы платежное, транспортное, идентификационное приложения и электронная подпись."Мы сейчас можем сказать, что не возникло никаких проблем и неожиданностей с транспортным приложением, нормально работает медицинское приложение. Но его надо доразвивать, потому что не все поликлиники оснащены, мы сейчас очень интенсивно их дооснащаем", - пояснил он.

Также власти активно занимаются дисконтными программами карты. "Сейчас значительное количество магазинов уже предоставляет эти скидки, начиная с больших торговых сетей - X5 [Retail Group], сейчас "Дикси" подключится. Все государственные наши учреждения - музейные, спортивные - предоставляют скидки. Этот функционал до конца года мы будем развивать", - уточнил Елин, добавив, что в планах властей с 2020 года внедрять мобильное приложение ЕКП и расширять функционал карты.

В свою очередь председатель Северо-Западного банка ПАО "Сбербанк" Виктор Вентимилла Алонсо отметил, что банк вместе с партнерами готов полностью удовлетворить потребность жителей города в выпуске карт. "Мы рассчитываем вместе с нашими партнерами выдать столько карт, сколько понадобится жителям Петербурга, максимально - на 100%", - сказал он.

В парке 300-летия Санкт-Петербурга перед стартом марафона, в котором приняли участие 10 тыс. человек, собрали из пазлов макет единой карты петербуржца размером 15 кв. м. Флешмоб прошел в поддержку городского проекта.