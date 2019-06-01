Власти Петербурга выделили автомобили 15 многодетным семьям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу вручил 10 многодетным семьям ключи от микроавтобусов. Всего автомобили подарили 15 семьям.

"Хочу обратиться к родителям, сказать огромное спасибо за воспитание детишек. Я сам рос в многодетной семье, был восьмым ребенком в семье. Мы обычно осенью вручаем автомобили, но правительство Санкт-Петербурга решило сделать это летом, чтобы вы уже могли на отдых поехать. У нас сегодня в Санкт-Петербурге порядка 40 тыс. семей многодетных, 130 тыс. детишек в многодетных семьях, и мы заинтересованы, чтобы как можно больше детишек у нас было", - сказал Беглов на церемонии вручения.

Машины приобретаются за счет городского бюджета. По данным пресс-службы правительства, с 2009 по 2018 год власти предоставили по этой программе 215 микроавтобусов.

По данным пресс-службы правительства города, всего в Петербурге живут около 600 тыс. семей, каждая четвертая получает социальную помощь, программа которой в ближайшее время будет расширена. В частности, с 2020 года женщины, которые родили или усыновили двух или более детей одновременно, будут получать социальную услугу по присмотру за детьми. Также с 2020 года мамы в декрете с детьми от 1,5 до 3 лет, которые проходят профессиональное обучение или переподготовку, будут получать ежемесячные выплаты в размере 11 тыс. 215 рублей.