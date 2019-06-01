В Пхеньяне отпраздновали День защиты детей

ПХЕНЬЯН, 1 июня. /Корр. ТАСС Евгений Агошков/. Празднование Международного дня защиты детей в пхеньянском парке отдыха "Тэсонсан" прошло под лозунгами "Мы самые счастливые" и "Не завидуем никому на свете", сообщает корреспондент ТАСС, побывавший на мероприятии.

У подножия сопки Тэсон на восточной окраине Пхеньяна собрались несколько тысяч воспитанников детских садов столицы КНДР. Участников праздника встречал плакат со словами "Спасибо, уважаемый и любимый отец - маршал Ким Чен Ын". Подобные призывы выгравированы на фасадах многих детских садов и школ. Малыши в возрасте от четырех до шести лет танцевали в пестрых национальных костюмах, хором пели песни из популярных корейских мультфильмов и принимали участие в различных состязаниях.

Для выполнения одного из заданий, которое привлекло особенное внимание иностранных журналистов, воспитанникам детских садов нужно было продемонстрировать познания в географии. На огромных стендах с картой Корейского полуострова детям предстояло собрать своеобразный пазл, форма отдельных элементов которого повторяла контуры провинций. При этом Корея была изображена как единая страна без разграничительной линии, которая в настоящее время разделяет полуостров на два государства. Малышам для выполнения задания нужно было хорошо знать как провинции КНДР, так и регионы Южной Кореи.

"Такое состязание проводится, чтобы дети с юного возраста знали свою страну, знали, сколько провинций существуют в Корее и где они расположены", - пояснил в беседе с корреспондентом ТАСС один из организаторов мероприятия. На празднике дети состязались в национальной корейской борьбе сирым, суть которой состоит в том, что противники стараются свалить друг друга, держась за повязку на ноге или поясе. Еще один конкурс состоял в том, чтобы пронести на голове баскетбольный мяч с помощью специальной повязки. "В древние времена жители Кореи носили на голове кувшины с водой, в настоящее время эта традиция изображается в некоторых национальных танцах, а также в форме подобных забавных состязаний", - пояснили организаторы.

Все юные участники праздника получили в подарок воздушные шары, фрукты, сладкие газированные напитки, а также школьные рюкзаки пхеньянской фабрики "Сонаму" ("Сосна"), которые, как сообщили детям организаторы, им прислал лидер КНДР Ким Чен Ын.

Визит Ким Чен Ына в Чагандо

Ранее в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) распространило фотографии, на которых руководитель народной республики запечатлен с воспитанниками дворца пионеров и школьников провинции Чагандо, строительство которого было недавно завершено. На одном из кадров видно, что Ким Чен Ын слушает выступление ансамбля аккордеонистов, на другом - обнимает маленькую девочку из класса танцев, еще на одном улыбающийся руководитель КНДР изображен в окружении большой группы школьников.

При этом, как сообщил ЦТАК, лидер КНДР раскритиковал само новое здание. В частности, Ким Чен Ын отметил, что "дворец построен не на должном уровне", помещения, где расположены спортивный зал и многие кружки, не соответствуют назначению, а в целом проделанную работу он охарактеризовал как "пропитанную формализмом, приспособленчеством и халтурщиной".