Врио главы Петербурга Беглов передал документы на квартиры 30 детям-сиротам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу вручил документы на квартиры 30 детям, оставшимся без попечения родителей.

"До конца этого года в общей сложности 559 ребят получат ключи от квартир, на следующий год мы тоже планируем порядка 600 квартир", - сказал врио губернатора на церемонии вручения.

По данным пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, в бюджете города на 2019 год предусмотрен 1 млрд рублей для покупки жилья для детей-сирот. Всего сейчас на очереди стоят 1 118 человек.