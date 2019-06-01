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Врио главы Петербурга Беглов передал документы на квартиры 30 детям-сиротам

Всего в городском бюджете на 2019 год предусмотрен 1 млрд рублей на покупку жилья для детей-сирот

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу вручил документы на квартиры 30 детям, оставшимся без попечения родителей.

"До конца этого года в общей сложности 559 ребят получат ключи от квартир, на следующий год мы тоже планируем порядка 600 квартир", - сказал врио губернатора на церемонии вручения.

По данным пресс-службы администрации Санкт-Петербурга, в бюджете города на 2019 год предусмотрен 1 млрд рублей для покупки жилья для детей-сирот. Всего сейчас на очереди стоят 1 118 человек.

Теги
Беглов, Александр ДмитриевичРоссияСанкт-Петербург
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