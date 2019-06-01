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Вологодские семьи смогут получить от властей подарочные наборы для новорожденных

В них будут необходимые предметы для малышей: игрушки, гигиенические принадлежности, памперсы и многое другое

ТАСС, 1 июня. Власти Вологодской области в субботу дали старт программе "С Днем рождения, малыш!", по которой все семьи региона при рождении детей будут получать подарочные наборы.

"В нашей области в семьях воспитывается более 250 тыс. детей. Ежемесячно рождается более 1 тыс. малышей. Сегодня я объявляю новую инициативу: каждый новорожденный в наших родильных домах с сегодняшнего дня получит подарок от губернатора. Подарок малышу, где будут все принадлежности, которые необходимы: игрушки, гигиенические принадлежности, памперсы, фотоальбом для фотографий", - сказал Кувшинников, выступая перед жителями Вологды на площади Революции.

По данным пресс-службы губернатора, ежегодно в бюджете области увеличивается объем средств, выделяемых на меры социальной поддержки семей с детьми, а также на социальные выплаты детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей. С учетом поступлений из федерального бюджета в 2019 году власти Вологодской области рассчитывают направить на эти цели порядка 4,1 млрд рублей, что на 28% больше по сравнению с 2018 годом.

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