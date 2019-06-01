Дочь Алсу передала выигрыш в "Голос. Дети" фонду им. Анжелы Вавиловой

КАЗАНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Победительница вокального шоу "Голос. Дети", дочь российской исполнительницы Алсу Микелла Абрамова передала выигрыш в 1 млн рублей татарстанскому фонду им. Анжелы Вавиловой. Об этом в субботу на благотворительном концерте ко Дню защиты детей "Алсу Дети" в поддержку организации сообщил председатель правления фонда Владимир Вавилов.

"Вы понимаете, когда [Абрамова] стала победителем шоу "Голос", 26-го, а 29-го она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток", - сказал он.