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Ситуация вокруг финала "Голос. Дети"

Дочь Алсу передала выигрыш в "Голос. Дети" фонду им. Анжелы Вавиловой

КАЗАНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Победительница вокального шоу "Голос. Дети", дочь российской исполнительницы Алсу Микелла Абрамова передала выигрыш в 1 млн рублей татарстанскому фонду им. Анжелы Вавиловой. Об этом в субботу на благотворительном концерте ко Дню защиты детей "Алсу Дети" в поддержку организации сообщил председатель правления фонда Владимир Вавилов.

"Вы понимаете, когда [Абрамова] стала победителем шоу "Голос", 26-го, а 29-го она подписала договор и вручила его мне, тот миллион, который она выиграла, она сказала: "Я вам передаю этот миллион для ваших деток", - сказал он.

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РоссияСитуация вокруг финала "Голос. Дети"
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