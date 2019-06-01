Греф и Водянова приняли участие в забеге "Зеленый марафон "Бегущие сердца"

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Екатерина Выборова, Виктория Скутина/. Глава Сбербанка Герман Греф, основательница фонда "Обнаженные сердца" Наталья Водянова, а также еще около 10 тыс. человек стали участниками благотворительного забега "Зеленый марафон "Бегущие сердца", прошедшего в субботу в Москве, передает корреспондент ТАСС.

"Забег проходит не только в Москве, но и в других городах, с нами вместе бегут всего 120 тыс. человек", - сообщила журналистам Водянова. "Зеленый марафон" состоялся в 60 городах России, в семи - Казахстана и в одном - Белоруссии. Соучредительница марафона сказала ТАСС, что она решила пробежать символическую дистанцию "для себя". "Для меня важно прочувствовать атмосферу, пробежать с людьми, которые также поддерживают нашу работу", - добавила Водянова.

Первый забег на классическую марафонскую дистанцию 42,2 км стартовал в 09:00 мск на Васильевском спуске. Организаторами было предусмотрено два круга по 21 км, один - от старта до стадиона "Лужники", другой - до Новоспасского моста. С приветственными словами выступили соучредители проекта Наталия Водянова и Полина Киценко, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов и главный тренер сборной России по легкой атлетике Юрий Борзаковский, который настоятельно призвал участников "не гнать" и "выбрать максимально ровный темп для себя". По его словам, именно такая тактика не один раз помогала ему выиграть.

Дистанцию 42,2 км пробежали более 150 человек. Один из участников, Вадим, поделился с ТАСС, что этот марафон для него - не первый. "Сегодня будет сложно бежать, потому что погода для меня очень жаркая. Я люблю бегать, мне важно ставить для себя новые цели и добиваться их", - сказал он.

Участниками детской дистанции стали марафонцы в возрасте от семи до 13 лет, они стартовали в 09:15 мск. Юные спортсмены были разделены на несколько групп в зависимости от года рождения, каждая группа начинала бежать через 10 секунд после предыдущей. Длина детского забега составила 1 км (500 м в одну сторону, потом 500 м - обратно). Среди участников этого забега была и дочь Грефа.

"Может быть, это самый главный забег в вашей жизни, потому что вы бежите не ради себя, а ради ваших сверстников, которым нужна помощь. Спасибо вам большое! В этом марафоне самое главное - участие, а не то, кто добежит первый. Это единственный марафон, где вы побеждаете уже на старте", - напутствовал участников глава Сбербанка.

Объединенные бегом

В детском забеге приняли участие около 1,3 тыс. юных спортсменов. Греф, Киценко и Водянова лично встречали всех финишировавших маленьких марафонцев и дарили им памятные медали, ребята также получили мягкие игрушки и футболки. "Мы с сыном участвуем первый раз, хотим попробовать свои силы, а заодно подержать детей. Надеюсь, мы это будем делать каждый год, дочка подрастет, тоже будет бегать, помогать другим деткам", - поделилась с ТАСС участница марафона Марина.

В забеге 4,2 км, который начался в 10:00 мск, приняли участие Герман Греф, а также заместитель Мэра Москвы Максим Ликсутов, певица Валерия с мужем Иосифом Пригожиным, певец Митя Фомин, актриса и режиссер Рената Литвинова и другие общественные деятели и артисты.

"Участвовать в забеге мне несложно, это приятно и полезно не только для меня, но и для тех, кто получит эти деньги. Я не оставляю без внимания практически ни одно предложение, где могу быть полезен, особенно в плане благотворительности", - отметил ТАСС Фомин.

В 11:00 мск старт на дистанцию 10 км состоялся для участников с инвалидностью. "Люди с ограниченными возможностями здоровья стартуют отдельно - на Москворецком мосту - в инвалидных колясках. У нас много таких людей, мы рады им, очень приветствуем", - сказала ТАСС соучредитель марафона Полина Киценко.

Она напомнила, что участие в таком забеге полезно не только самим марафонцам, но и подопечным фонда. "Нам очень нравится нести эту культуру в общество: не просто спорта и здорового образа жизни, но и того, что благотворительность - это не удел богатых, это может быть очень просто и доступно для каждого человека. Это не обязательно сострадательная, трагическая миссия, это может быть весело, круто", - добавила она.

В след за ними побежали участники основной дистанции в 10 км. Желающих преодолеть это расстояние было больше всего - пересечение стартовой линии всеми участниками продолжалось восемь минут. "Я готовилась к этому марафону семь недель в школе бега, там ставят технику бега и помимо этого помогают избавиться от страха не добежать. По крайней мере, теперь я знаю, что точно добегу", - рассказала ТАСС участница этой дистанции Екатерина Ососова.

"Бежим со смыслом"

Глава Сбербанка поделился, что, преодолев 4,2 км, он почувствовал прилив энергии. "Пробежали великолепно, наблюдали прекрасные виды города, нам повезло с погодой - не очень жарко. У людей позитивный заряд. Сегодня 1 июня, День защиты детей, все "бегут со смыслом" - в поддержку детей, которые сегодня не могут присутствовать по различным физическим причинам", - сказал Греф.

В честь Дня защиты детей в парке "Зарядье" были расположены специальные зоны, где маленькие посетители могли поучаствовать в различных мастер-классах. В том числе была установлена спортивная площадка для игры в футбол и баскетбол. В павильоне "Купол" все желающие могли оценить свои навыки публичных выступлений, используя шлем виртуальной реальности, а также посетить интерактивную лекцию о правилах поведения в городе.

Параллельно с забегом на сцене, установленной на Васильевском спуске, шла развлекательная программа. В ходе ее состоялись выступления певицы Polina и музыкальных групп Matrang и "Моральный кодекс". Ведущими мероприятия стали артисты Артем Королев и Александр Гудков.

Перед церемонией награждения Киценко объявила, что благодаря "Зеленому марафону" было собрано 43 млн рублей, которые будут переданы в фонд "Обнаженные сердца" для реализации их проектов. Чек с суммой был торжественно вручен на сцене Водяновой и другим представителям руководства фонда.

Победителями в самой длинной дистанции - 42,2 км - стали Ольга Кленовская (три часа 16 мин 18 секунд) и Роман Малых (два часа 39 минут 25 секунд). Первыми на дистанции 10 км среди участников с ограниченными возможностями здоровья финишировали Ирина Бабыничева с результатом 40 минут 51 секунда и Даня Бритик, пробежавший за 26 минут 41 секунду.

Дистанцию 4,2 км быстрее всего преодолели Алина Ромашова (16 минут три секунд) и Дмитрий Солодов (14 минут семь секунд). На дистанции 10 км первые места заняли Юлия Конякина (38 минут 25 секунд) и Владимир Сафронов (31 минута 52 секунды). Эту же дистанцию пробежали представители 35 средств массовой информации, команда ТАСС заняла третье место среди них.

О марафоне

Сбербанк провел первый "Зеленый марафон" в 2012 году. "Бегущие сердца" в 2015 году состоялись впервые по инициативе креативного директора PODIUM market, атлета-любителя Полины Киценко и модели Натальи Водяновой в поддержку программ фонда помощи детям "Обнаженные сердца". В 2017 году Сбербанк и благотворительный фонд объединили свои проекты - тогда в Москве прошел первый "Зеленый марафон "Бегущие сердца".