В Забайкальском крае заработали электронные визы для иностранных туристов

ТАСС, 1 июня. Механизм использования иностранными туристами бесплатных электронных виз заработал с 1 июня в Забайкальском крае, сообщается в субботу на сайте регионального правительства. Подобные визы туристы получают за четыре дня до предполагаемого въезда в страну.

"Механизм электронных виз, действующий на Дальнем Востоке с августа 2017 года, расширен на международные аэропорты Забайкальского края и Бурятии. С 1 июня электронные визы начинают свое действие в Забайкалье", - говорится в сообщении.

Ранее отмечалось, что три ключевых пункта пропуска в Забайкальском крае - читинский аэропорт Кадала, автомобильный и железнодорожный переходы возле приграничного поселка Забайкальск - оснастили оборудованием для приема граждан с электронными визами. По словам и.о. министра международного сотрудничества и внешнеэкономических связей Забайкальского края Максима Кравцова, после внедрения электронных виз туристический поток в край из стран Азиатско-Тихоокеанского региона может увеличиться в пять раз.

Федеральный закон, по которому граждане 18 стран получили право на въезд в Россию по электронным визам, начал действовать на Дальнем Востоке в августе 2017 года, почти за два года дальневосточные регионы посетили 54 тыс. туристов, использовавших такие визы. Сейчас с электронной визой можно въехать в шесть дальневосточных регионов, с 1 июня 2019 года пройти пограничный контроль с помощью них можно будет еще и в аэропортах Улан-Удэ и Читы.