В Москве состоялась премьера магического шоу по вселенной "Дозора"

МОСКВА, 1 июня. /Корр. ТАСС Дарья Павлова/. Премьерный показ иллюзионного шоу "Дозор. True magic show" по мотивам произведений писателя Сергея Лукьяненко состоялся в субботу в Crocus City Hall. Взглянуть по-новому на вселенную "Дозора" с участием Константина Хабенского, Николая Фоменко и иллюзиониста Сергея Сафронова пришли жители и гости столицы разных возрастов.

Один из создателей шоу Максим Забелин перед началом представления отметил, что зрителям представят смелый эксперимент. "Это был очень сложный путь, непростая работа многих десятков людей, приехавших со всего мира, - из России, Сербии, Соединенных Штатов Америки, Казахстана, Белоруссии, Украины <...> Это невероятный эксперимент, впервые в истории в России создается шоу, которое сочетает в себе элементы спектакля, театра, высокотехнологичной иллюзии", - сказал он.

Премьеру сопровождали специально подготовленные к событию композиции групп Uma2rman, "Город 312" и хип-хоп исполнителя Сереги.

Магическое представление

Сюжет нового шоу строится на саге Лукьяненко. По легенде 999 лет назад был заключен договор между светлыми и темными магами. Договор прекратил открытую войну, но стороны остались врагами. Все давно забыли, что договор был срочным и сейчас истекает. В представлении задействовано огромное количество техники. Герои театрализованного действа за секунду меняют костюмы, "перевоплощаются" друг в друга и парят над сценой. Среди гостей и автор "Дозоров".

"Книг на самом деле существует шесть, по ним было снято два фильма, шоу... снято не по конкретной книге, не по фильму. Оно снято по всему миру, по всей вселенной "Дозоров". То есть, здесь будет рассказана своя история, надеюсь, история интересная для тех, кто читал книги, и для тех, кто никогда их не читал. Мы старались сделать направленную на самые разные аудитории историю", - сказал ТАСС писатель, который также выступил сценаристом проекта.

Пространство многоуровневого концертного зала Crocus City Hall было заполнено людьми. "Очень приятно было, что сам Сергей Лукьяненко пришел на премьеру, интересно было послушать его мнение о постановке. Стоит особо отметить работу костюмеров и балетной труппы, которая шикарно танцевала", - поделилась с ТАСС одна из зрительниц Екатерина.

"Дозор. True Magic Show"

Голос исполнителя главной роли в фильмах по романам Лукьяненко Константина Хабенского сопровождает и шоу. По словам автора, создатели стремились, чтобы к концу шоу каждый зритель в зале слегка сомневался в иллюзорности происходящего и начал подозревать, что театрализованное действо проводится с помощью магии.

Николай Фоменко, который для шоу был "посвящен" в маги третьей степени, играет сразу нескольких персонажей. "Я здесь, потому что это высокотехнологическая индустрия, высокоцивилизованный спектакль, это настоящий магический бизнес, это похоже на то, что делают в Лас-Вегасе, а может быть, даже и лучше. У нас есть эпизод, где мы контактируем со зрителями, явление магии появляется у нас каждую минуту и это не фокусы, которые вы привыкли видеть - все гораздо серьезнее", - рассказал он журналистам.

Роль хранителя - героя, который следит за тем, чтобы маги соблюдали правила, исполнил Сафронов. "Мы замахнулись, потому что сделать хуже того, что было ранее мы не имеем права. Бюджет огромный, идеи новые, инструмент для того, чтобы воплотить - колоссальный. Здесь использованы последние технологии сценического пространства - огромное количество света, проекции, трансформации света, команда профессиональных иллюзионистов. Я левитирую на сцене, выпускаю огонь и разную пиротехнику из рук", - подчеркнул он.

Сафронов отметил, что его персонаж получился по-настоящему ярким и эффектным. "Я стою на каблуках 10-сантиметровой высоты, для меня это впервые, я никогда раньше не носил такие каблуки. В этом шоу продемонстрировано около 37 иллюзий, все они достойны восхищения и внимания зрителей. Я уверяю вас: вы не ответите на вопрос, как мы это сделали, это магия", - добавил он.

"Дозор" - это более 100 артистов, фокусников и иллюзионистов, которые заняты в подготовке проекта. Бюджет постановки составил несколько сотен миллионов рублей. В Москве шоу будет идти по выходным до 9 июня, после запланированы гастроли. Осенью показы пройдут в Санкт-Петербурге, позже - в других городах России, а также в Китае.