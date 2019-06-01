В России ежегодно около 500 тыс. человек обращаются в медучреждения из-за укусов клещей

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Каждый год в РФ порядка полумиллиона человек обращаются в медицинские учреждения из-за укусов клещей, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Ежегодно в России около полумиллиона человек обращаются в лечебно-профилактические учреждения по поводу присасывания клещей. Реальное число пострадавших, безусловно, еще выше. Клещи могут быть переносчиками возбудителей опасных вирусных, бактериальных и протозойных инфекций. Кроме этого, клещ может быть переносчиком одновременно нескольких патогенных микроорганизмов", - говорится в ответе ведомства на запрос ТАСС.

Как сообщает Роспотребнадзор, наибольшую опасность для человека представляют вирус клещевого энцефалита, крымской геморрагической лихорадки и возбудители боррелиозов. Клещевой боррелиоз может протекать с поражением центральной нервной системы, сердца, суставов, вызывая длительное ухудшение здоровья. Кроме того, нередки повторные случаи заболевания. Наиболее эффективным способом профилактики и защиты на сегодняшний день является вакцинация, уточнили в ведомстве.

"Современная медицина, в первую очередь, работает на предотвращение заболевания человека, так как не всегда разработана этиотропная терапия и с последствиями болезни справиться бывает намного сложнее. В настоящее время нет комплексной защиты от всех патогенных для человека микроорганизмов, передаваемых клещами. Поэтому основными факторами, снижающими заболеваемость этими инфекциями, являются: вакцинопрофилактика (против клещевого энцефалита), индивидуальная защита от присасывания клеща, акарицидные обработки тех природных территорий, где люди чаще всего контактируют с клещами: парков, турбаз, детских лагерей, оздоровительных учреждений, находящихся в зоне активных природных очагов клещевых инфекций", - сказано в сообщении.