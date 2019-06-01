В Севастополе представили туристический маршрут "Винные дороги Боспорского царства"

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Новый туристический маршрут "Винные дороги Боспорского царства" презентовали в Севастополе в субботу в рамках торжественного закрытия регаты, которая проходила под эгидой межрегионального турпроекта "Золотое кольцо Боспорского царства". Для путешественников по четырем регионам Юга России предусмотрено посещение лавандовых полей, дегустация жареных рапанов и прием ванн с шампанским.

"В проект уже включены около 20 виноделен. Безусловно, он объединяет культуру и историю виноделия четырех регионов России от античности до наших дней", - сказал, представляя проект, координатор проекта "Золотое кольцо Боспорского царства" Христофор Константиниди. По его словам, для участив в проекте предприятия должны подготовить специальную программу на античную тематику.

Он уточнил, что кроме виноделен в проект включены и иные площадки - музеи, древние городища и другое. Реализовывать туристический пакет будут туроператоры, работающие в разных регионах России.

Координатор проекта, председатель Краснодарского регионального отделения Русского географического общества (РГО) Иван Чайка рассказал ТАСС, что в турмаршрут входят не только объекты Краснодарского края.

"Отправившись в поездку по восьми площадкам, гости смогут открыть для себя традиции виноградарства и виноделия на Юге России, познакомиться с опытом винных хозяйств, попробовать местные эко-продукты. Кроме шести кубанских виноделен, продукция которых давно пользуется популярностью в России и за рубежом, в турмаршрут вошли два новых презентованных сегодня объекта в Крыму и Севастополе, где история и традиции виноделия также уходит корнями в античность, а сегодня эта отрасль начинает возрождаться и получит новый виток развития", - сказал он.

Жареные рапаны и понтийское вино

В пресс-службе проекта ТАСС рассказали, что путешественникам, которые отправятся по "винным дорогам", на территории Кубани рекомендуют осмотреть жемчужины древнего Боспорского царства - городище Горгиппия в Анапе, Фанагорию и Гермонассу в Тамани, заказать жареных рапанов в "Винотеррии" и улиток в "Усадьбе Мысхако", продегустировать очень редкое - понтийское - вино, а также устроить фотосессию в лавандовых полях и принять ванну с шампанским.

В крупных винодельнях на Кубани туристам расскажут об исторических корнях виноделия в регионе. Компании, которые выпускают продукцию для более узкого круга ценителей этого напитка и работают по принципу французских шато, стандартную дегустацию дополнят натуральными продуктами - сырами, медом, фермерскими овощами и фруктами.

Среди площадок нового маршрута организаторы выделяют и производителей авторских вин. Так, на презентации турмаршрута представили продукцию двух известных крымских виноделен, участвующих в проекте, - Сергея Бескоровайного и Валерия Захарьина.

Ранее сообщалось, что первые группы по маршруту "Золотое кольцо Боспорского царства" отправились весной 2019 года. Проект объединил более 200 объектов, включая археологические комплексы Херсонес Таврический, Пантикапей и древние города на Таманском полуострове - Горгиппия и Фанагория.