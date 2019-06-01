Забайкалье сможет ежегодно принимать на 5 тыс. туристов больше благодаря электронным визам

ЧИТА, 1 июня. /ТАСС/. Граждане 18 стран с 1 июня получили возможность въезжать в Россию через аэропорт Читы с электронными визами. Этот механизм может ежегодно увеличивать приток туристов в Забайкальский край на 5 тыс. человек, сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе главы региона.

Федеральный закон, согласно которому граждане 18 стран смогли въезжать в Россию по электронным визам, начал действовать на Дальнем Востоке в августе 2017 года. До сих пор с электронной визой можно было въехать в шесть дальневосточных регионов. С 1 июня пройти пограничный контроль с их помощью можно еще и в аэропортах Улан-Удэ и Читы.

"Туристический поток иностранных граждан в Забайкальский край из стран Азиатско-Тихоокеанского региона благодаря внедрению нового механизма может увеличиться на 5 тыс. человек в год. Виза выдается бесплатно, без взимания консульского сбора, за четыре дня до предполагаемого въезда в страну", - цитирует пресс-служба слова и.о. министра международного сотрудничества и внешнеэкономических связей края Максим Кравцов.

Ранее начальник краевого управления туризма Валентин Аникьев сообщал ТАСС, что три ключевых пункта пропуска в Забайкальском крае - читинский аэропорт Кадала, а также автомобильный (МАПП) и железнодорожный переходы возле приграничного поселка Забайкальск - оснащены необходимым оборудованием для приема граждан с электронными визами. Власти края рассчитывают, что с 1 января 2020 года граждане смогут заезжать в регион по электронным визам и через МАПП "Забайкальск" на российско-китайской границе.

С августа 2017 года с использованием электронных виз дальневосточные регионы посетили более 50 тыс. граждан из 15 стран. Наиболее активны туристы из Китая и Японии.