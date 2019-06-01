В Таджикистане отметили День защиты детей

ДУШАНБЕ, 1 июня. /ТАСС/. Международный день защиты детей отметили в Таджикистане в субботу. Мероприятия прошли по всей стране, самым массовым стал праздник "Салом тобистон!" ("Здравствуй, лето!") в Душанбе, собравший свыше 10 тыс. человек в Боги Ирам ("Райском саду"), передает корреспондент ТАСС.

С утра к Боги Ирам (именно так сейчас называется один из Ботанических садов в центре Душанбе) тянулись потоки людей. Кто-то держал своих детей за руки, кто-то сажал их на плечи, самых маленьких везли на колясках. Гостей в саду встречали павлины.

В специальной зоне были организованы игровые площадки, мастер-классы по футболу, вокалу, ударным инструментам, росписи по керамике, рисованию. Праздник поддержали посольство Германии и представительство Евросоюза в Таджикистане.

Самым посещаемым стал искусственный мини-планетарий, рассчитанный на 20 человек, где детям показывали 15-минутные ролики про динозавров, космос, Великую Отечественную войну.

"Я видел бронтозавров, травоядных и мясоядных [плотоядных] динозавров <…> А ты знаешь, что у Земли есть искусственный спутник? Это Луна…, а вокруг Сатурна кружатся кольца", - говорит семилетний Шерзод, рассказывая своему отцу о впечатлениях от увиденного в планетарии.

"Зверополис"

Не менее популярным был "живой уголок", организованный контактным зоопарком "Зверополис". Сотрудники зоопарка привезли двух питонов, которых дети и взрослые опасаясь, но все же гладили. Не меньшей популярностью пользовалась маленькая обезьянка, щенок терьера, белый крольчонок, а также сова.

"Он не кусается. Погладь его. Это не сложно, мы его приручили в течение года, теперь он совсем ручной", - приглашает сотрудник зоопарка девочку погладить обвившего его шею двухметрового питона. "Мама, это анаконда?" - вопросительно говорит своей матери рядом стоящий мальчик.

Дети также соревновались на конкурсах, которые проводили легионеры душанбинского футбольного клуба "Ирбис".

Кроме того, дети хотели попасть и к мастерам фейс-арта, настольным и напольным играм, зоне бисероплетения, аппликаций и рисованию. Победители детских и семейных конкурсов получили призы от партнеров мероприятия в лице кондитерских и молочных предприятий, а также компаний детской косметики.

10 тыс. гостей вместо 500

По словам организаторов, они рассчитывали всего на 500 человек, но пришло в 20 раз больше. "Рассчитывали на 500 человек, пришло более 10 тыс. Давно в Душанбе не было таких детских праздников", - написал в Facebook Умед Бабаханов, глава медиахолдинга "Азия-плюс", который инициировал праздник.

"Желаю вам всем здоровья, счастья. Мы постараемся обеспечить беззаботное счастливое детство нашим детям", - сказал на церемонии открытия Зафар Назаров, руководитель маркетинговой службы компании ZET-MOBILE, предоставляющей услуги мобильной связи, выступившей генеральным партнером мероприятия.

Затем сцену занял цирковой жонглер, после чего зрителей развлекал клоун. Своим исполнением порадовали и детская эстрадная вокальная студия "Хафтранг".

Тахмина Рамазонова, вокалистка популярной в Таджикистане музыкальной группы "Авесто", музыканты которой в своем творчестве синтезируют современную джазовую музыку и восточную музыкальную культуру, пригласила детей на матер-класс по ударным инструментам и вокалу.

"Я буду петь. Я хочу, чтобы вы все мне помогали, а для этого мы должны подготовиться. Я вас всех жду в беседке, интересно будет, я вас всех научу петь", - сказала она. Именно дети помогли ей исполнить на английском языке песню "Мы дети, мы мир!", которая и завершила праздник, длившийся более пяти часов.