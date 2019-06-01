Роскомнадзор с 2017 года заблокировал более 31 тыс. "групп смерти" в социальных сетях

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Более 31 тыс. "групп смерти" и личных страниц с призывами к самоубийству в социальных сетях были заблокированы Роскомнадзором с 2017 года. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства в преддверии Дня защиты детей, отмечаемого 1 июня.

"С начала 2017 года заблокировано более 31 тыс. групп и личных страниц с суицидальным контентом, аналогичным группам с игрой "Синий кит", так называемые группы смерти, - отметили в ведомстве.

В Роскомнадзоре отметили налаженное взаимодействие с администрациями российских и зарубежных социальных сетей.

"Подобный контент оперативно удаляется на основании внутренних правил соцсетей. В рамках созданной рабочей группы по пресечению распространения информации о самоубийствах Роскомнадзором совместно с Mail.ru Group был ограничен доступ к запрещенной информации, содержащейся на более 122 тыс. страницах социальных сетей "ВКонтакте", "МойМир" и "Одноклассники", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Роскомнадзоре отмечают, что мониторинг социальных сетей осуществляется в постоянном режиме.

Всего в 2017 году в ведомство поступило 36 тыс. жалоб на призывы к самоубийству, в 2018 году - 41 тыс., в 2019 году получено 22 тыс. жалоб.