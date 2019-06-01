WSJ: в США неизвестный заплатил $4,57 млн за обед с Уорреном Баффеттом

НЬЮ-ЙОРК, 1 июня. /ТАСС/. Неизвестный выиграл право пообедать с американским инвестором-миллиардером Уорреном Баффеттом, сделав рекордную ставку в $4,57 млн на ежегодном благотворительном аукционе в США. Об этом сообщила в субботу газета The Wall Street Journal.

Прежний рекорд - около $3,46 млн - был установлен в 2012 году и повторен в 2016 году. На этот раз победитель, пожелавший остаться неизвестным, обошел предыдущего рекордсмена более чем на миллион долларов. Точная сумма его ставки составила $4567888 долларов. В прошлом году счастливчик выложил за обед с инвестором-миллиардером чуть более $3,3 млн.

20-й по счету аукцион проходил в режиме онлайн на интернет-площадке eBay с 26 по 31 мая. Победитель торгов традиционно получает возможность пообедать с Баффеттом и задать ему любые интересующие вопросы. Собранные средства инвестор перечисляет фонду Glide Foundation, оказывающему поддержку бездомным Сан-Франциско. В этом году ставки стартовали с $25 тыс.

Баффетт традиционно устраивает благотворительный обед в ресторане Smith and Wollensky в центре Нью-Йорка. Победитель торгов вправе позвать с собой еще семь человек. По словам инвестора, такие мероприятия обычно длятся примерно три часа, в ходе которых он обсуждает со своими собеседниками широкий круг вопросов. Единственной запретной темой для разговора является обсуждение будущих инвестиций миллиардера.

Возглавляемый Баффеттом холдинг Berkshire Hathaway с годами превратился в конгломерат, состоящий из примерно 80 компаний. Они работают в таких областях, как страхование, инвестиции, производство и торговля мебелью, ювелирными изделиями, одеждой и продовольствием. За феноменальное рыночное чутье и практически безошибочные экономические прогнозы Баффетт получил прозвище "Оракул из Омахи".