Алсу сообщила, что ее дочь сама решила передать выигрыш в 1 млн рублей фонду им. Вавиловой

КАЗАНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Победительница вокального шоу "Голос. Дети" Микелла Абрамова сама решила передать деньги татарстанскому фонду им. Анжелы Вавиловой. Об этом сообщила мама Абрамовой, певица Алсу в субботу на благотворительном концерте ко Дню защиты детей "Алсу Дети", проводимом в поддержку фонда.

Ранее председатель правления фонда и его основатель Владимир Вавилов сообщил, что Абрамова передала свой выигрыш организации.

"Я рада, что мои дети, моя дочь Микелла приняла взрослое решение и передала свои первые заработанные деньги фонду Анжелы Вавиловой. Это действительно была ее инициатива. Я счастлива, что с таких юных она понимает важность благотворительности", - сказала Алсу, отметив, что музыка, вокал, культура и искусство для ее семьи всегда были способом сделать мир добрее и лучше.

О фонде им. Анжелы Вавиловой

В марте 2003 года уроженец Казани Владимир Вавилов основал и стал председателем правления Регионального общественного благотворительного фонда помощи детям, больным лейкемией им. Анжелы Вавиловой. В 2011 году он стал председателем наблюдательного совета Детского первого хосписа Республики Татарстан (50 млн рублей на него были пожертвованы президентом Татарстана Рустамом Миннихановым). В 2014 году хоспис начал работу, в 2015 году открылось его взрослое отделение. Деятельность Фонда Анжелы Вавиловой и хосписа неоднократно отмечалась дипломами и премиями.