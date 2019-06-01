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СМИ: США разрешили матери мексиканского наркобарона Коротышки навестить его в тюрьме

По данным газеты El Universal, визы также получили две сестры Хоакина Гусмана

МЕХИКО, 1 июня. /ТАСС/. Посольство США в Мексике выдало визу Консуэле Лоэра, матери Хоакина Гусмана, бывшего главаря мексиканского наркокартеля "Синалоа". Теперь она сможет навестить сына, который находится в одной из тюрем Нью-Йорка в ожидании приговора суда, сообщила в субботу газета El Universal.

По словам Лоэры, визы также получили две сестры Гусмана. Пока неизвестно, когда они смогут поехать в США. В конце февраля президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор дал указание помочь ближайшим родственникам 62-летнего наркобарона лично встретиться с ним.

Преступник по кличке Коротышка был экстрадирован в США из Мексики по запросу американских властей в январе 2017 года. В феврале жюри присяжных суда Восточного округа штата Нью-Йорк признало экс-лидера преступного сообщества виновным по всем пунктам обвинения. Оглашение приговора Гусману запланировано на 25 июня. Ему грозит пожизненное заключение.

Теги
МексикаСШАЛопес Обрадор, Андрес Мануэль
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