В Мурманске проходит фестиваль урбанистики "Комфортная городская среда"

МУРМАНСК, 1 июня. /ТАСС/. Фестиваль урбанистики "Комфортная городская среда" открылся в субботу в Мурманске. Мероприятия фестиваля будут проходить в регионе все лето, сообщил на своей странице в Facebook врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

"Фестиваль городской среды стартовал в Мурманске, а продлится все лето на всей территории области", - написал он.

Фестиваль призван привлечь внимание горожан к благоустройству общественных пространств и экологии города, предложить мурманчанам новые форматы активного образа жизни и интересного, полезного досуга. В его рамках стартовали акции по сбору вторсырья, высадке цветов, творческие мастерские для молодежи и спортивные флешмобы для всей семьи. В первый день прошли интерактивные тематические площадки в центре Мурманска, состоялись велопробег и состязания на беговелах, обучающая акция по уходу за деревьями, уличные выступления чтецов, отборочный этап XX молодежного фестиваля уличной культуры "Двигатель", выставка арт-объектов из вторсырья и многие другие мероприятия.

Далее мероприятия фестиваля будут проходить в рамках общегородских праздников: Дня молодежи 29 июня, Последнем дне лета 25 августа, спортивном фестивале "Гольфстрим" 7 сентября, во время акции "Зеленый рекорд" 14 сентября и других.

Участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды является одним из направлений нацпроекта "Жилье и комфортная городская среда". Как ранее сообщало облправительство, всего за ближайший год в регионе в рамках реализации задач нацпроекта планируется создать более 130 общественных пространств для досуга и активного отдыха северян. Это будут спортивные площадки и детские городки, тематические площадки, арт-объекты.