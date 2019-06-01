В Ленинградской области открыли физкультурно-реабилитационный центр для детей-инвалидов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Физкультурно-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья, первый в своем роде на северо-западе России, открылся в Приозерском детском доме-интернате Ленинградской области. Услуги реабилитации с использованием новейших технологий смогут ежедневно получать 200 человек, сообщили в субботу в пресс-службе правительства региона.

"В Приозерском детском доме-интернате открылся новый физкультурно-реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья - первый специализированный комплекс на северо-западе страны. В спортивном комплексе ежедневно смогут заниматься более 200 детей с инвалидностью - пациентов дома-интерната и детей, которых будут привозить родители из Приозерского, Всеволожского и Выборгского районов Ленинградской области", - говорится в сообщении ведомства.

По данным правительства, в состав оздоровительного центра входит многофункциональный спортивный зал, залы лечебной и адаптивной физической культуры, кабинеты массажа и физиотерапии. "Здесь используются новейшие технологии в реабилитации детей-инвалидов - рефлекторно-нагрузочное устройство "Гравитон", батутная дорожка с канатными поручнями, батут с подвесом и растяжками, мобильная sling-система", - уточнили в пресс-службе.

В ведомстве пояснили, что открытие центра - очередной этап развития Приозерского дома-интерната. Его педагоги уже используют не только традиционные методики, но и инновационные, в том числе альтернативную коммуникацию, базальную стимуляцию, канистерапию. Это помогает детям с глубокими речевыми нарушениями более активно общаться с окружающими и в дальнейшем адаптироваться в обществе.

За последние три года на строительство физкультурно-реабилитационного комплекса и на оснащение Приозерского детского дома-интерната было направлено свыше 400 млн рублей, в том числе более 71 млн рублей на физкультурно-оздоровительный центр.