В Роскомнадзоре рекомендуют не выкладывать фотографии детей в соцсети

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор в День защиты детей посоветовал родителям не публиковать фотографии своих детей в социальных сетях, так как они могут быть использованы для травли или попасть в руки преступникам.

"Ежедневно во френдлентах социальных сетей можно встретить тысячи фотографий детей, которые они [родители] публикуют <...> Повзрослев, ваш ребенок столкнется с разбросанными по Сети своими младенческими и детскими фотографиями. Вы задавались вопросом, как он к этому отнесется? Тем более что Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно; одноклассники могут найти его фотографии и использовать их для его травли", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на официальной странице ведомства "ВКонтакте".