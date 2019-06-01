В Роскомнадзоре рекомендуют не выкладывать фотографии детей в соцсети

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор в День защиты детей посоветовал родителям не публиковать фотографии своих детей в социальных сетях, так как они могут быть использованы для травли или попасть в руки преступникам.
"Ежедневно во френдлентах социальных сетей можно встретить тысячи фотографий детей, которые они [родители] публикуют <...> Повзрослев, ваш ребенок столкнется с разбросанными по Сети своими младенческими и детскими фотографиями. Вы задавались вопросом, как он к этому отнесется? Тем более что Сеть помнит все, ничего удалить оттуда невозможно; одноклассники могут найти его фотографии и использовать их для его травли", - говорится в сообщении, опубликованном в субботу на официальной странице ведомства "ВКонтакте".
В Роскомнадзоре также отметили, что фотографии могут попасться на глаза преступникам. "В последнее время мы фиксируем много сайтов, на которых педофилы публикуют собранные в соцсетях фото детей", - указано в тексте.
В ведомстве также подчеркнули, что дети имеют право на конфиденциальность.
Международный день защиты детей отмечается во всем мире 1 июня. Решение о проведении праздника было принято на сессии Международной демократической федерации женщин, проходившей в ноябре 1949 года в Москве. Сейчас Международный день защиты детей отмечают в более чем 60 странах.