Трамп распорядился приспустить флаги в память о погибших при стрельбе в Вирджинии

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился до заката 4 июня приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом в связи с гибелью 12 человек в результате стрельбы в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в субботу.

"В знак уважения к памяти жертв ужасного акта насилия 31 мая,... я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями", - говорится в распоряжении. Это также касается всех посольств, военных баз и военно-морских судов.

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм также распорядился в субботу приспустить флаги на всех госучреждениях штата с 1 по 8 июня в связи с трагедией.