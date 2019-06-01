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Стрельба в Вирджинии

Трамп распорядился приспустить флаги в память о погибших при стрельбе в Вирджинии

Это решение также касается всех посольств, военных баз и военно-морских судов

ВАШИНГТОН, 1 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп распорядился до заката 4 июня приспустить флаги над Белым домом, американскими правительственными зданиями в стране и за рубежом в связи с гибелью 12 человек в результате стрельбы в пятницу вечером в здании муниципалитета курортного города Вирджиния-Бич. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома, распространенном в субботу.

"В знак уважения к памяти жертв ужасного акта насилия 31 мая,... я приказываю, чтобы флаги Соединенных Штатов были приспущены над Белым домом, а также над всеми государственными зданиями и территориями", - говорится в распоряжении. Это также касается всех посольств, военных баз и военно-морских судов.

Губернатор Вирджинии Ральф Нортэм также распорядился в субботу приспустить флаги на всех госучреждениях штата с 1 по 8 июня в связи с трагедией.

Теги
СШАТрамп, ДональдСтрельба в Вирджинии
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