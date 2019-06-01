Эксперт: общественные организации призваны помочь разъяснить цели нацпроектов

НАЛЬЧИК, 1 июня. /ТАСС/. Местные общественные организации могут оказать помощь властям в разъяснении гражданам целей национальных проектов, которые были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ Владимира Путина. Такое мнение высказала ТАСС директор Центра социально-консервативной политики Людмила Шувалова в кулуарах первого Северо-Кавказского форума по реализации национальных проектов.

"Мы провели общественный мониторинг движения к национальным целям и считаем, что это наиболее важный подход, потому что все общество должно объединиться для реализации национальных целей развития. В целом, конечно, общественный запрос на национальные цели развития сформирован. И если мы сегодня касаемся конкретно национальных проектов, то требуется дополнительное разъяснение, дополнительное понимание со стороны общества, как можно принять участие в национальных проектах", - сказала Шувалова.

Она отметила, что площадками для обсуждения станут и различные форумы. "Мы ориентируемся на общественные организации в первую очередь, потому что это не только конкретные цифры, но и выявление ситуации на местах. Важно, чтобы общество разделяло эти национальные проекты. Экспертное сообщество, общественные организации на местах сейчас могут принести пользу в этом вопросе", - добавила она.

О форуме

На Северо-Кавказский форум по устойчивому развитию, посвященный реализации национальных проектов в СКФО, собрались более 25 экспертов со всей страны, количество участников дискуссий достигнет 500. Участники форума обсудят национальные проекты, роль общественности в их реализации и устойчивое развитие Северного Кавказа.

Участники обсудят также вопросы территориального планирования и строительства, развития горных территорий, вопросы безопасности, снижения рисков стихийных бедствий. Также будет обращено внимание на ликвидацию очагов экологического ущерба, сохранение исторического и культурного наследия, семейных традиций, здорового образа жизни и активного долголетия. Кроме того, эксперты рассмотрят проекты в области цифровой экономики, экологии, вопросы внедрения современных методов и технологий в образовательный процесс.

Организаторами форума выступили правительство республики, высший совет партии "Единая Россия", аппарат полпреда президента РФ в СКФО, Центр социально-консервативной политики и Кабардино-Балкарский государственный университет имени Х. М. Бербекова (КБГУ).

Реализация нацпроектов

Паспорта нацпроектов в сферах демографии, культуры, здравоохранения, образования, жилья и городской среды, экологии, дорог, производительности труда и поддержки занятости, науки, цифровой экономики, малого и среднего бизнеса, международной кооперации и экспорта были утверждены для выполнения задач, поставленных в майском указе президента РФ. Их планируется реализовать до 2024 года. Общий бюджет нацпроектов составит 25,7 трлн рублей.

Кабардино-Балкария участвует в 11 из 12 национальных проектов, кроме нацпроекта "Наука". Объем финансирования нацпроектов в регионе в 2019 году составит 5455,8 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 5387,4 млн руб., из республиканского - 128,4 млн рублей.