Источник: радикалы могут провести провокации в районе Шиеса

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы фиксируют повышенную активность радикальных сообществ, в том числе националистической направленности, вокруг протестов против строительства мусорного полигона на станции Шиес Архангельской области и предупреждают о возможных провокациях в районе полигона в ближайшее время, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Ситуация вокруг полигона на станции Шиес, который предполагается использовать для утилизации отходов из региона и из Москвы, стала причиной многочисленных протестов в регионе.

"По информации источника в управлении МВД на транспорте, 1 июня с поезда Москва - Воркута правоохранители сняли группу футбольных фанатов, которые, по предварительным данным, направлялись в Урдому и на Шиес. В настоящее время молодые люди находятся в отделении полиции, с ними проводят воспитательные работы", - сообщил источник.

Он сообщил, что, по оперативным данным, это не единственная группа радикалов, отправившаяся в район станции Шиес. Среди тех, кто может оказаться в районе станции, по оперативным данным, есть не только футбольные фанаты, но и представители националистических организаций.

Источник не исключил, что провокации с их участием могут начаться уже 2 июня.

"Настоятельно рекомендуем гражданам России не участвовать в каких бы то ни было противоправных и провокационных акциях", - добавил источник.