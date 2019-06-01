Племянница Скрипаля опубликовала первую главу повествующей о событиях в Солсбери книги

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях в ночь на 2 июня первую главу книги, посвященной инциденту в Солсбери. В тексте на своих официальных страницах на Facebook и "ВКонтакте" она рассказала подробнее о семье и событиях, предшествовавших новости об отравлении родственников.

Ранее в беседе с ТАСС Виктория Скрипаль отмечала, что планирует завершить работу над книгой, предположительный объем которой составит 100 страниц, в феврале 2019 года. Однако позднее она сообщила, что у нее произошли разногласия с человеком, помогавшим ей в написании, после чего она решила сама завершить работу и с 1 июня начать публикацию отдельных глав в соцсетях.

"<…> Я взяла в руки свой ноут. Муж продолжил возиться со старым компом, пытаясь его оживить. Это были последние минуты нашего спокойствия. Новость, которая выскочила подобно жуткому оскалившемуся дракону к нам, в тихую провинциальную идиллию вечера понедельника из бескрайних просторов мировой сети, в один миг погрузила нас в болотину ужаса, в котором мы живем с мужем и нашими детьми с того вечера по сей день", - пишет Скрипаль в первой главе книги под названием "Беседы с черным котом".

Основное внимание в начале книги племянница экс-полковника ГРУ уделила описанию своего быта, традиций внутри семьи и собственным эмоциям, испытанным после новости об отравлении родственников.

Периодичность выпуска глав из книги пока не определена. По словам Скрипаль, сроки будут во многом зависеть от реакции читателей и ее личных предпочтений. Также планируется, что публикация материалов будет сопровождается фотографиями из семейного альбома, которые ранее не были доступны широкой аудитории. В целом книга будет посвящена тому, как переживали родственники Сергея Скрипаля в Ярославле последствия инцидента в Солсбери.