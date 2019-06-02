Российские военные раздали гуманитарную помощь жителям пригорода Дамаска

ДАМАСК, 2 июня. /ТАСС/. Жители пострадавшей от боевых действий деревни Мадияра в пригороде Дамаска получили гуманитарную помощь от российских военных. В приоритетном порядке продуктовые наборы раздавались женщинам и детям, родственникам погибших сирийских солдат.

"Мы благодарим военных России за гуманитарную помощь. Это очень важно, потому что это помощь очень бедным людям. У нас и так сейчас много проблем: мало машин для вывоза мусора, проблемы с водой и электричеством и дефицит продовольствия", - сказал журналистам глава населенного пункта Юсиф Хамис.

"Вот это мука в пакете, чай, рис и консервы мясные. У нас в магазинах конечно есть такие продукты, но мало, да и денег не хватает, так что помощь очень кстати", - рассказала местная жительница Бушра Хамис.

Помимо продуктов сотрудники Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) привезли медикаменты. В рамках гуманитарной акции российские врачи проводили осмотр местных жителей и выдавали лекарства.

"Центр по примирению враждующих сторон выезжает регулярно, оказываем помощь жителям в Сирийской Арабской Республике. Как реагируют люди? Добродушно, желают получить гуманитарную помощь, население бедное, вот мы помогаем", - отметил представитель российского ЦПВС Максим Джамбалаев.

В общей сложности с начала процесса урегулирования конфликта в Сирии российский ЦПВС провел свыше 2 тыс. гуманитарных акций. Продуктами были обеспечены порядка 1 млн нуждающихся в помощи сирийцев.

О конфликте в Сирии

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.