Власти Хайнаня оштрафовали нарушителей экологии на $26 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 2 июня. /ТАСС/. Сумма штрафов за причинение вреда окружающей среде китайской островной провинции Хайнань в 2018 году составила 184 млн юаней (порядка $26,7 млн). Об этом сообщил заместитель главы департамента охраны окружающей среды Хайнаня Мао Дунли. По его словам, власти провинции уделяют особое внимание защите экологии курорта и его "зеленому" развитию.

"В прошлом году правоохранительные органы Хайнаня расследовали 1172 дела по экологическим нарушениям, к которым были причастны 275 предприятий провинции", - сказал Мао Дунли, которого цитирует газета China Daily. "54 человека были задержаны, при этом сумма выплаченных штрафов составила 184 млн юаней ($26,7 млн) - это на 76% больше по сравнению с предыдущим годом", - указал он.

По словам чиновника, "штраф за незаконную деятельность, наносящую вред окружающей среде, является частью комплексных мер, предпринимаемых администрацией Хайнаня для "зеленого" развития провинции". Замглавы департамента отметил, что "строгое административное наказание - это эффективный способ заставить предприятия соблюдать закон в области охраны окружающей среды".

Мао Дунли отметил также, что в настоящее время компаниям провинции предъявляются повышенные требования в сфере экологии. Так, в прошлом году власти провели проверку 641 проекта, из которых семь были отклонены в виду экологической угрозы. В течение трех последних лет "красный свет" получили около 500 проектов. "Борьба с нарушителями, - подчеркнул он, - необходима для того, чтобы сохранить горы Хайнаня зелеными, а небо - голубым".