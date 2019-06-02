Роспотребнадзор предупредил туристов об опасности лихорадки денге в Таиланде

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор выступил с предупреждением туристов об опасности лихорадки денге и просит учитывать эту информацию при планировании поездки в Таиланд. Сообщение размещено в воскресенье на сайте федерального надзорного ведомства.

"В настоящее время регистрируется эпидемиологическое неблагополучие по лихорадке денге в Таиланде, - говорится в сообщении. - С начала 2019 года в центральных и южных районах Таиланда зарегистрировано более 30 тыс. случаев заболеваний среди людей, в том числе за последние 2 недели - 21 тыс., из них 90 случаев закончились летальным исходом".

В целях профилактики инфекционных заболеваний ведомство считает необходимым соблюдать меры предосторожности и рекомендует носить одежду, максимально закрывающую части тела, использовать специальные отпугивающие насекомых средства, а также обязательно ставить сетки на окна и двери в помещениях.

Лихорадка денге - острое вирусное заболевание, сопровождающееся повышением температуры, болью в мышцах и суставах, сыпью, тошнотой и бессонницей. Одна из самых масштабных эпидемий заболевания была зарегистрирована на Кубе в 1981 году, когда, по официальным данным, погибли более 150 человек, а заразились порядка 10 тыс.