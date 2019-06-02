Парковочный абонемент в Москве теперь можно привязать к "Тройке"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. У держателей транспортной карты "Тройка" пояивлась возможность привязать абонемент на плоскостные парковки в Москве на сайте "Московского паркинга". Об этом сообщается в воскресенье на сайте мэра и правительства Москвы.

"Пользоваться абонементом на плоскостные парковки со шлагбаумом теперь можно при помощи карты "Тройка". Нужно лишь указать номер карты в специальном поле на сайте "Московского паркинга" при покупке или продлении абонемента. После этого с первого числа следующего месяца для въезда на стоянку со шлагбаумом достаточно приложить карту к стойке", - говорится в сообщении.

Уточняется, что приобрести абонемент на следующий месяц можно за пять дней до конца текущего. До этого момента владельцы парковочного абонемента могут его продлить, сохранив за собой старое место. Оформить абонемент на плоскостную парковку также можно на сайте "Московского паркинга", где есть и список стоянок с их описанием.