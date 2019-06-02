Ради выезда за рубеж россияне выплатили долги на 26 млрд рублей

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Россияне, попавшие в этом году в списки невыездных, выплатили долги на 26 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в Федеральной службе судебных приставов (ФССП).

"Всего за четыре месяца текущего года на исполнении в Пограничной службе ФСБ России находилось порядка 5,2 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из Российской Федерации. Благодаря применению данной меры должниками погашено 26,5 млрд рублей задолженности", - сообщили в ФССП, отвечая на запрос ТАСС.

Эта сумма почти на треть больше, чем годом ранее: в 2018 году невыездные должники выплатили до конца мая 18,2 млрд рублей.

Приставы последовательно наращивают практику ограничений выезда за рубеж для должников. Если на конец мая 2018 года одномоментно в списке находилось 2,3 млн человек, то на 1 мая этого года действовало около 3,3 млн постановлений о временном ограничении выезда. К началу лета число попавших в "стоп-лист" стало приближаться к 3% взрослого населения России (2,7%).

Кто оказался в "стоп-листе"

В ФССП России по просьбе ТАСС назвали категории должников, которые чаще всего попадают в число невыездных. Из 3,3 млн действующих постановлений по ограничению выезда 17% (554,5 тыс.) вынесены в отношении должников по кредитам, 16% (524 тыс.) - в отношении должников по алиментам.

Также 105 тыс. (3%) постановлений вынесены в отношении должников за услуги ЖКХ, 118 тыс. (4%) - по штрафам ГИБДД, 127 тыс. (4%) - по долгам в пользу организаций ТЭК, 115 тыс. (3,5%) - по налогам, 89 тыс. (3%) - по уголовным штрафам, 64 тыс. (2%) - в отношении лиц, с которых взыскивается ущерб от преступлений. Еще 2% ограничений (75 тыс.) пришлось на должников по исполнительным производствам неимущественного характера (например, по решениям перенести забор на дачном участке, снести самовольную постройку, устранить самовольную перепланировку квартиры, обеспечить возможность ребенку видеться со вторым родителем после развода и т. д.).

А львиная доля ограничений - 1,5 млн или 45,5% - вынесена в отношении должников по другим видам исполнительных производств. Как правило, это касается денежных споров между гражданами (кроме взыскания алиментов), споров организаций (кроме кредитных, налоговых и организаций ЖКХ) с гражданами и т. д. Это свидетельствует о том, что если ранее под ограничение выезда попадали чаще лица по социально значимым производствам (взыскание алиментов, долгов по ЖКХ), то теперь эта практика равномерно касается всех видов взысканий по решениям судов.

По данным Пограничной службы ФСБ России, в минувшем году граждане РФ совершили 45 млн поездок за рубеж.