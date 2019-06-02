В Египте накрыли самый длинный рамаданный стол на 7 тыс. человек

КАИР, 2 июня. /ТАСС/. Самый длинный рамаданный стол, достойный Книги рекордов Гиннесса, накрыли в субботу в новой административной столице Египта в нескольких десятках километров от Каира.

Как отмечает издание Al-Watan, за столом, который протянулся на три километра, трижды опоясав одну из центральных площадей города, одновременно собрались на ифтар (первый прием пищи у правоверных с заходом солнца после дня поста) 7 тыс. человек. Приглашенных угощали традиционными египетскими блюдами, в том числе лепешками с "замазками" - тахиной (кунжутной пастой), гороховым хумусом и бабагануш (закуской из баклажана), а также легким супом, рисом с мясом и макаронами. Дополнялись угощения рамаданными напитками амр ад-дин из кураги и чаем. По завершении ифтара организовано посещение основных достопримечательностей новой столицы и уже отстроенных кварталов.

Представители Книги рекордов Гиннесса присутствовали на этом публичном мероприятии, которое проходит под лозунгом "Египет завтракает вместе в новой столице". Организаторы массового ифтара намереваются побить рекорд организованного в эмирате Аджман (ОАЭ) рамаданного стола длиной в 2900 м. Если достижение будет зафиксировано, то оно станет для Египта уже вторым за месяц: две недели назад в стране был запущен самый широкий в мире подвесной мост. Длина шестиполосного моста через Нил, который внесен в Книгу Гиннесса, составляет 540 м, ширина - 67,36 м.

Реализация проекта новой административной столицы Египта началась в 2015 году в 50 км к востоку от Каира на площади в 700 кв. км. Стоимость проекта оценивается в $45 млрд. Чистая городская площадь составит 450 кв. км, остальное, согласно плану, заберут развязки, автомагистрали, железные дороги. Только протяженность автотрасс составит 250 км, а Каир будет связан с административной столицей скоростной железной дорогой. Появится и свой аэропорт, а также самые большие на Ближнем Востоке тематический парк развлечений и ботанический парк со своей рукотворной рекой протяженностью 10 км. В начале этого года там уже открылись крупнейший в арабском регионе и в Африке коптский Собор Рождества Христова и гигантская мечеть Аль-Фаттах аль-Алим.

Официальная инаугурация Новой столицы намечена на 2020 год. Как ожидается, она станет местом постоянного проживания порядка 6,5 млн человек. Туда же переедут правительство и парламент, а вместе с ними и более 50 тыс. чиновников и работников госсектора. В настоящее время началась реализация второй фазы, в ходе которой будут запущены в строй жилые кварталы.