Мастер-класс Цискаридзе на ВДНХ в Москве установил рекорд России

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Более 1 тыс. человек приняли участие в бесплатном балетном мастер-классе, который провел Николай Цискаридзе 1 июня на ВДНХ в Москве в рамках фестиваля "Мировые балетные каникулы". Занятие включили в "Книгу рекордов России" как самый массовый урок балета, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе оргкомитета фестиваля.

"1 июня на фестивале "Мировые балетные каникулы" (Global ballet holidays) состоялось самое яркое и масштабное событие всего праздника - открытый урок по балету "Мировой балетный станок". В мастер-классе от легенды русского балета Николая Цискаридзе участвовали звезды мировых балетных сцен, воспитанники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой и гости фестиваля - 1044 любителя балета, люди самого разного возраста и с самым разным уровнем хореографической подготовки. Такое количество участников позволило представителям "Книги рекордов России" зафиксировать этот мастер-класс в качестве самого массового урока балета в нашей стране", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на мастер-класс приехали гости из разных регионов России и более чем из 10 стран: Сингапура, Японии, Китая, Швеции, Греции и других. Для участия в занятии необходима была предварительная регистрация. Условия участия - возраст от 10 лет и опыт занятий классической хореографией не менее года. Мастер-класс продлился 1,5 часа. Участники выполнили упражнения у балетного станка, а затем попробовали повторить движения без опоры.

Фестиваль "Мировые балетные каникулы" впервые проходит в Москве с 31 мая по 2 июня. На ВДНХ выступают звезды российских и зарубежных балетных сцен, проходят мастер-классы по различным направлениям хореографии, а также другие творческие занятия.