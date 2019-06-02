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Владимира Познера внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

На сайте указано, что журналист попал в список за "сознательное нарушение государственной границы Украины", так как он побывал в Крыму
Владимир Познер Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Владимир Познер
© Антон Новодережкин/ТАСС

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера.

На сайте поясняется, что Познер попал в черный список за "сознательное нарушение государственной границы Украины", так как он побывал в Крыму.

Несколько дней назад по аналогичной причине в базу сайта был внесен российский артист Михаил Галустян.

Украинский сайт "Миротворец" называет себя базой, в которую вносятся люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса, на деле же он публикует личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.

Теги
УкраинаРоссияПознер, Владимир Владимирович
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