Владимира Познера внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 2 июня. /ТАСС/. Скандальный украинский сайт "Миротворец" добавил в свою базу данных российского журналиста Владимира Познера.

На сайте поясняется, что Познер попал в черный список за "сознательное нарушение государственной границы Украины", так как он побывал в Крыму.

Несколько дней назад по аналогичной причине в базу сайта был внесен российский артист Михаил Галустян.

Украинский сайт "Миротворец" называет себя базой, в которую вносятся люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса, на деле же он публикует личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.