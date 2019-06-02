{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура начала проверку после задержки выдачи багажа в Шереметьево

Задержки выдачи багажа были зафиксированы 1 июня

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проверит соблюдение прав пассажиров при задержках выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в воскресенье в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП).

"Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте уже проводит проверку соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок, в том числе багажа", - сообщили в надзорном ведомстве.

В субботу в аэропорту Шереметьево были зафиксированы задержки выдачи багажа пассажирам некоторых рейсов. В пресс-службе аэропорта связали это с пиковой нагрузкой в высокий туристический сезон. Там также отметили, что система обработки и транспортировки багажа функционирует в штатном режиме.

Теги
Россия
В Иванове открыли межрегиональный центр электроэнергетики "Интер РАО" на 230 рабочих мест
На сегодняшний день в штате центра 90 сотрудников
Читать полностью