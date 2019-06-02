В Иванове открыли межрегиональный центр электроэнергетики "Интер РАО" на 230 рабочих мест

ТАСС, 1 июня. ГК "Интер РАО" открыла в Иванове первую очередь межрегионального центра обслуживания предприятий электроэнергетики на 230 рабочих мест. До 2021 года количество мест увеличат в три раза. Об этом в субботу сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

В торжественном мероприятии приняли участие губернатор Станислав Воскресенский и председатель правления ПАО "Интер РАО" Борис Ковальчук. Ранее правительство области и руководство федеральной электроэнергетической компании заключило соглашение о переводе структурных подразделения "Интер РАО" в Ивановскую область.

"Для нас создание каждого рабочего места - важная задача, мы этим занимается в промышленности, в сельском хозяйстве. Мы начали строить офисную экономику у нас в регионе, чтобы были разные возможности трудоустройства для молодых людей. Надеемся, что те самые 700 рабочих мест в 2021 году в рамках второй очереди - все это будет сделано", - цитирует слова губернатора пресс-служба.

По данным пресс-службы региона, сейчас в центре занято 90 сотрудников, до конца года штат увеличат до 230 человек. Вторую очередь центра планируют запустить в конце декабря этого года. "Открывшееся подразделение сосредоточит в себе функции по управлению персоналом, кадровому делопроизводству, осуществлению казначейских платежных операции, ведению бухгалтерского и налогового учета сразу 35 компаний группы "Интер РАО" общей численностью около 50 тыс. человек", - уточнили ТАСС в региональном правительстве.