В Индии чиновник спас змею, которая заползла в школу

НЬЮ-ДЕЛИ, 2 июня. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Налоговый инспектор Шер Сингх спас змею, которая которая заползла в одну из школ в Индии.

В субботу в учебный класс заползла большая змея, что вызвало панику среди учеников и учителей. Сотрудники школы принялись бить ее палкой, а потом обливать ядовитым пестицидом. Сингх, который, как оказалось, разбирается в змеях, увидел, что это весьма крупный, но совершенно безобидный большеглазый полоз (Ptyas mucosa) - такие живут по всей Южной Азии, их еще называют "индийская крысиная змея".

"Это обычное дело, когда люди нападают на змей, как только видят их. Из страха сотрудники школы вылили на змею пестициды. Но это "крысиная змея". Она не ядовита и может укусить лишь, когда вы атакуете ее", - объяснял потом Сингх. - "Далеко не все змеи ядовиты и опасны для людей",

Он отобрал пострадавшее пресмыкающееся у сотрудников школы и промыл ему желудок, влив воду через соломинку. Змея теперь чувствует себя лучше, когда она поправится, ее отпустят в дикую природу.

Поступок налогового инспектора вызвал большой резонанс в местных СМИ. Его хвалили не только защитники природы, но и местные брахманы. Змеи весьма почитаемы в индуизме, здесь верят, что они живут в подземных дворцах, где хранят богатые клады, могут излечивать болезни и даже способствовать хорошему урожаю. Поэтому, в традиционном индуизме уверены, что змей обижать не следует.