В Финляндии запретили продажу одного из видов шиповника

ХЕЛЬСИНКИ, 2 июня. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. В Финляндии с начала июня запретили продажу одного из видов шиповника - шиповника морщинистого, который очень широко распространился в республике за прошедшее столетие. Об этом сообщило Министерство сельского и лесного хозяйства страны.

Правительство Финляндии 23 мая добавило шиповник морщинистый в список вредоносных растений, которые не являются характерными для Финляндии и появились здесь сравнительно недавно. "Запрет на ввоз и продажу шиповника морщинистого вступил в силу с 1 июня, но запрет на его выращивание начнет действовать только после трехлетнего переходного периода", - уточнило министерство.

Вместе с этим растением в списке вредоносных оказались люпин многолистный, который тоже встречается в стране уже практически повсеместно, горец сахалинский и некоторые другие.

Шиповник морщинистый собираются ликвидировать в садах, парках, по берегам водоемов, где он порой выполняет функцию живых изгородей. В правительстве пояснили, что если его сажают на берегу моря, что нередко делают в Финляндии, то он быстро распространяется и замещает всю типичную для этой местности растительность.

Речь не идет о шиповнике в целом, употребление которого в Финляндии считается полезным для здоровья, а только об одном его виде. В Финляндии многие годы продается шиповниковый чай, варенье и другие продукты на основе ягод этого растения.