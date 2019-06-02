Познер прокомментировал попадание в базу сайта "Миротворец"

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Владимир Познер заявил, что не считает себя врагом Украины и не будет страдать от того, что ему запрещен въезд в эту страну. Таким образом российский журналист прокомментировал новость о своем включении в базу данных украинского сайта "Миротворец".

"Враг ли я Украины? Конечно, нет. Буду ли я страдать от того, что мне запрещен въезд на Украину? Тоже нет", - написал Познер на своем официальном сайте, подчеркнув, что "комментировать глупости - дело пустое".

Журналист предположил, что поводом для инцидента стала его поездка в Ялту в качестве председателя жюри конкурса "ТЭФИ-Капитал" в апреле нынешнего года.

Ранее сообщалось, что украинский сайт "Миротворец" добавил Владимира Познера в свою базу данных за "сознательное нарушение государственной границы Украины".

Украинский сайт "Миротворец" называет себя базой, в которую вносятся люди, якобы сотрудничающие с ополчением Донбасса, на деле же он публикует личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине не угодили авторам сайта. Интернет-ресурс не имеет официального статуса, однако на практике людей из списка украинские пограничники отказываются пускать в страну.