Более 100 участников ЕГЭ были удалены с экзаменов за использование шпаргалок и телефонов

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Специалисты Рособрнадзора выявили 141 нарушителя во время сдачи первых единых госэкзаменов (ЕГЭ), все они были удалены. Повторно сдать ЕГЭ они смогут не ранее, чем через год, говорится в сообщении Рособрнадзора, распространенном в воскресенье.

Основной период ЕГЭ-2019 проходит с 27 мая по 1 июля. Участники ЕГЭ уже сдали экзамены по литературе, географии, базовой и профильной математике, истории и химии. "За нарушения во время первых экзаменов был удален 141 участник ЕГЭ <...> Наиболее распространенными нарушениями в этом году остаются использование шпаргалок (56 удаленных) и мобильных телефонов и иных средств связи (58 удаленных)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в одном из регионов зафиксирован случай помощи сдающим со стороны организаторов. Все результаты нарушителей аннулированы. Повторно сдать ЕГЭ по этим предметам они смогут не ранее, чем через год.

"Система контроля за ходом ЕГЭ отработана и надежна, она позволяет оперативно выявлять практически все нарушения. Поэтому мы еще раз призываем всех выпускников не рисковать своим будущим и не пытаться принести на экзамены шпаргалки и мобильные телефоны", - приводятся слова руководителя Рособрнадзора Сергея Кравцова.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время продолжается анализ видеозаписей прошедших экзаменов. Также продолжает работать "телефон доверия ЕГЭ" +7 (495) 104-68-38, по которому можно сообщить о любых нарушениях в ходе экзаменов. Все поступившие туда сообщения оперативно отрабатываются сотрудниками Рособрнадзора.

Ранее в Рособрнадзоре сообщили о хакерской атаке, которой в пятницу и субботу подверглись интернет-ресурсы ЕГЭ. Работоспособность серверов и их доступность для специалистов Рособрнадзора и пользователей удалось сохранить. Атака не помешала обработке результатов по итогам прошедших госэкзаменов.