Власти Арзамаса и Володарска предложили помощь Дзержинску после взрывов

ТАСС, 2 июня. Власти Арзамаса и Володарска предложили помощь Дзержинску для устранения последствий взрыва на предприятии ГосНИИ "Кристалл". Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой администрации города.

Обвалившиеся потолки и выбитые окна. Главное о взрыве на производстве тротила в Дзержинске

"Нам предложили свою помощь даже другие города и районы, например, Арзамас, Володарск. Профессиональные бригады строителей прислали в Дзержинск практически все районы Нижнего Новгорода. Спасибо всем, кто участвовал, помогал и даже просто готов был помочь", - цитирует пресс-служба главу Дзержинска Ивана Носкова.

В субботу в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске в Нижегородской области во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. Он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, Кордон Лесной. В настоящее время аварийно-спасательная операция завершена. По данным областного правительства, после ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек, госпитализированы были 16.

По информации Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также на безопасных технологиях их производства.