Губернатор Свердловской области взял под контроль трагедию с гибелью детей при пожаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 июня. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев взял под контроль расследование трагедии в городе Богдановиче, где в пожаре погибли четыре ребенка. Об этом в воскресенье сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.

При пожаре погибли четыре мальчика, которые находились дома под присмотром 12-летней сестры. Также в результате пожара погиб 80-летний мужчина, еще двое - женщина и ребенок - пострадали.

"Губернатор Евгений Куйвашев взял под личный контроль расследование причин и обстоятельств трагедии в Богдановиче, где 2 июня при пожаре в квартире жилого дома погибли четыре ребенка. Глава региона также дал поручение оказать медицинскую помощь ребенку, пострадавшему при пожаре, а также другую необходимую помощь семье", - говорится в сообщении.

В региональном СК уточнили, что очаг возгорания находился на кухне. "Видимо, что-то произошло во время использования кухонных приборов, либо из-за неосторожности при обращении с огнем", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 40 кв. метров, он был ликвидирован пожарными в течение 30 минут. По факту гибели людей на пожаре СК возбудил дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам"), прокуратурой проводится проверка.