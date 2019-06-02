Папа Римский попросил у румынских цыган прощения за дискриминацию

БУХАРЕСТ, 2 июня. /ТАСС/. Папа Римский Франциск попросил у румынских цыган прощения за дискриминацию в ходе встречи в воскресенье с представителями цыганского сообщества в городе Блаже. Об этом сообщило агентство Agerpres.

"У меня все же тяжесть на сердце, - сказал понтифик в последний день своего государственного, пастырского и экуменического визита в Румынию. - Это тяжесть дискриминации, сегрегации и дурного обращения, которым подверглось ваше сообщество. История говорит нам, что ни христиане, ни даже католики не были чужды этому столь большому злу. За это я хотел бы попросить прощения".

"Я прошу прощения у вас от имени церкви и бога за моменты, когда на протяжении истории мы подвергали вас дискриминации, плохо с вами обращались или ошибочно смотрели на вас взглядом Каина, а не Авеля, и не сумели признать, оценить и защитить вас с вашими особенностями", - добавил он.

До этого Франциск совершил на Равнине Свободы в Блаже божественную литургию, в ходе которой беатифицировал (причислил к лику блаженных) семь грекокатолических епископов, которые в 1950-1970 годы отказались перейти в православие и погибли в румынских тюрьмах или под домашним арестом. Епископы-мученики, по словам папы, воспротивились "тиранической и угнетающей идеологической системе в отношении фундаментальных прав человека". Отныне эти семь епископов внесены в греко-католический календарь 2 июня.

В литургии в Блаже участвовали, согласно Agerpres, около 100 тыс. верующих со всей страны с румынскими и ватиканскими флажками. Среди них были президент Румынии Клаус Йоханнис и премьер-министр Виорика Дэнчилэ. Обращаясь к собравшимся, Папа сказал, что поручает их Деве Марии, которая поведет их "к будущему подлинного прогресса и мира" и "все более справедливой и братской родине".

Перед вылетом из Румынии Франциск сказал, что уезжает из этой страны "обогащенным". "Я приехал в эту прекрасную и гостеприимную страну как паломник и брат, чтобы пережить вместе различные встречи, - отметил он. - И теперь я возвращаюсь домой обогащенным, унося с собой места и моменты, но особенно лики. Ваши лики наполнят красками мои воспоминания и будут присутствовать в моих молитвах".