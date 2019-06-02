В РПЦ опровергли исчезновение останков детей Николая II из Новоспасского монастыря

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Русская православная церковь (РПЦ) опровергла сообщения о том, что останки детей Николая II Алексея и Марии, хранившиеся в Новоспасском монастыре в Москве, исчезли. Об этом ТАСС в воскресенье сообщил пресс-секретарь Патриарха Московского и всея Руси Кирилла священник Александр Волков.

От отречения до расстрела: быт и радости семьи в Царском Селе, Тобольске и Екатеринбурге

"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы

"Поселились далеко от всех: живем тихо". Жизнь Романовых в изгнании глазами последней императрицы От отречения до расстрела: быт и радости семьи в Царском Селе, Тобольске и Екатеринбурге

"Это ложная информация", - сказал он.

Ранее о том, что останки якобы уничтожены в ходе неудачных опытов, заказанных церковью, сообщило издание URA.RU.

Николай II вместе со своей семьей и слугами были расстреляны в ночь на 17 июля в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге. Следователь Николай Соколов, проводивший расследование в 1919-1922 годах по делу об убийстве царской семьи по поручению адмирала Колчака, пришел к выводу о полном уничтожении всех тел убитых путем сожжения.

В 1991 году группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые, предположительно, могли быть царскими, в 1998 году их захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в усыпальнице Романовых. В 2007 году было обнаружено еще одно место предполагаемого захоронения членов царской семьи - Поросенков лог под Екатеринбургом.

Русская православная церковь поставила перед следствием и госкомиссией ряд вопросов, на которые не получила ответов, и поэтому придерживалась мнения о недостаточности исследования и не признала "екатеринбургские останки" царскими.

Следственный комитет в сентябре 2015 года возобновил расследование обстоятельств убийства семьи Романовых. Была проведена эксгумация останков, захороненных в Санкт-Петербурге. В рамках уголовного дела проводятся антропологическая, генетическая, историческая и судебная экспертиза. В июле 2018 года Следственный комитет России сообщил, что комплексные молекулярно-генетические экспертизы подтвердили принадлежность найденных в 1993 и 2007 годах под Екатеринбургом останков членам царской семьи и их окружению.