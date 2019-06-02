В ОП РФ призвали новые власти Украины наказать снесших бюст Жукова в Харькове

МОСКВА, 2 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ призывает новое руководство Украины публично осудить вандалов, снесших в Харькове бюст маршала Георгия Жукова, найти их и привлечь к ответственности. Об этом заявила в воскресенье председатель комиссии ОП по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

"Призываем новое политическое руководство перестать потакать тем гражданам, которые придерживаются радикальных идеологий. Необходимо публично осудить эти действия, также публично найти вандалов, чтобы они отвечали по всей строгости закона", - говорится в комментарии Суторминой, распространенном ее пресс-службой. Сутормина отметила, что маршал Жуков - герой не только для России и Украины, но и для всего мира, он "блестящий военнослужащий, под руководством которого в том числе одержана великая Победа".

"Националистические идеи никогда не несут благо, это всегда разрушение. Надеюсь, что администрация [президента Украины] господина [Владимира] Зеленского это понимает. Также просим ОБСЕ обратить внимание на этот вопиющий факт", - подчеркнула Сутормина.

В воскресенье в Харькове представители националистических организаций во время пикета съезда партии "Доверяй делам" снесли бюст Жукова. При этом они заявили, что действуют в рамках закона о декоммунизации. Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что памятник будет восстановлен за счет пожертвований.