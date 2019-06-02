Более 2 тыс. человек вышли на уборку мусора после взрывов в Дзержинске

ТАСС, 2 июня. Более 2 тыс. человек вышли на уборку мусора и стекла после взрывов на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске. Из них более 1 тыс. человек - сотрудники образовательных учреждений, сообщил в воскресенье журналистам губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Более 2 тыс. человек были задействованы сегодня на работах [по уборке мусора] социальных учреждений и домов. Это сами работники учреждений - их более тысячи человек - сотрудники МЧС и МВД. Отдельно хотелось бы отметить волонтеров - более 150 человек откликнулись на призыв и вышли на эти работы", - сказал он.

Также глава региона поблагодарил родительские коллективы, которые пришли на уборку школ и детских садов. По его словам, восстановительные работы в некоторых учреждениях уже завершены. Ранее сообщалось, что четыре школы в Дзержинске, где должен пройти ЕГЭ, восстановят к понедельнику.

В субботу в цехе полимеров на предприятии ГосНИИ "Кристалл" в Дзержинске в Нижегородской области во время технологического процесса произошло несколько взрывов, после начался пожар. Он также распространяется на поселки Пыра, Желнино, Кордон Лесной. В настоящее время аварийно-спасательная операция завершена. По данным областного правительства, после ЧП за медицинской помощью обратились 89 человек, госпитализированы были 16.

По информации Следственного комитета РФ, взрывы носят техногенный характер. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 217 УК РФ ("Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов").

Государственный научно-исследовательский институт "Кристалл" специализируется на создании взрывчатых веществ и составов, а также на безопасных технологиях их производства.