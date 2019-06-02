Кадыров посоветовал быть умеренными в еде и заниматься физкультурой

ТАСС, 2 июня. Глава Чечни Рамзан Кадыров в День здорового питания в России посоветовал быть умеренными в еде и заниматься физической культурой. Об этом он написал в своем Telegram-канале в воскресенье.

"Сегодня в России День здорового питания и отказа от излишеств в еде. Конечно, все говорят о вреде лишнего веса и пищи, напичканной химикатами. Но думать о здоровье нужно 365 дней в году, с утра до вечера и с вечера до утра, а не только в первое воскресенье июня. Соблюдайте хадис пророка, будьте умеренными в еде и во всем, занимайтесь физической культуро. И вы почувствуете легкость, прилив сил и бодрости", - говорится в сообщении.

По словам Кадырова, посланник Аллаха (пророк Мухаммед) ‎в хадисе предписал быть умеренными в еде, на одну треть заполнять желудок пищей, одну треть - жидкостью, а еще одну треть оставлять незаполненной. "Что же чаще всего наблюдается в жизни? За столом пытаются попробовать все, наполнить желудок доверху. Как следствие, неподвижный образ жизни, ожирение, лишний вес, букет болезней", - заключил глава региона.