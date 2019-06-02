Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.

"Самый массовый единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому проходит 3 июня. Заявления на участие в экзамене подали более 674 тыс. человек, в том числе 660 тыс. выпускников текущего года. Для проведения ЕГЭ будет организовано 5480 пункта проведения экзаменов во всех регионах России и за рубежом", - отмечается в пресс-релизе.

Выпускникам на выполнение работы, состоящей из 27 заданий, отводится 3,5 часа. Свои результаты участники экзамена узнают не позднее 20 июня.

ЕГЭ по русскому языку является одним из двух обязательных предметов для получения аттестата. Минимальное количество баллов для его получения - 24.

"Результаты ЕГЭ по русскому языку также необходимо представить при поступлении в вуз на любое направление подготовки (специальность). Минимальный проходной порог, ниже которого не могут устанавливать проходной балл высшие учебные заведения, - 36 баллов", - говорится в сообщении.

Основной период ЕГЭ 2019 года проходит с 27 мая по 1 июля. Для участия в нем зарегистрировано почти 750 тыс. человек, из них 662 тыс. - выпускники текущего года.