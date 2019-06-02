Ученые и дипломаты обсудят на конференции в Вологде пути улучшения отношений РФ и США

ВОЛОГДА, 3 июня. /ТАСС/. Ведущие российские и американские эксперты, ученые, предприниматели и дипломаты 3-4 июня в Вологде примут участие в конференции "Диалог Форт-Росс - встречи в России". В рамках форума будет обсуждаться сотрудничество РФ и США в областях научной дипломатии, экономики, бизнеса и образования на фоне кризисных явлений между Москвой и Вашингтоном.

Миссия конференции состоит в укреплении двухсторонних контактов России и Соединенных Штатов, в частности путем совместного изучения и популяризации общей истории. Участники конференции намерены "возродить в памяти понятие научной дипломатии, некогда мощного инструмента, когда наука выступает важным элементом внешней политики и реальным фактором "мягкой силы", подчеркивают организаторы. По их словам, среди участников конференции становится все больше влиятельных представителей культурных, образовательных и политических кругов. Таким образом "Диалог Форт-Росс" превратился в актуальный канал российско-американской коммуникации на фоне непростых отношений двух стран в последние годы.

Ожидается, что в этом году мероприятие посетят заместитель председателя Совета Федерации Юрий Воробьев, специальный представитель президента России Михаил Швыдкой, президент компании "Транснефть" Николай Токарев, глава Российского фонда фундаментальных исследований Владимир Панченко, директор Института США и Канады Российской академии наук Валерий Гарбузов, президент Американской торговой палаты в России Алексис Родзянко, представители МИД РФ и посольства США в Москве, руководители Вологодской области.

Программа конференции

Тема первого дня конференции - "Научная и бизнес дипломатия как эффективный фактор "мягкой силы" в российско-американских отношениях". На трех панельных дискуссиях речь пойдет об использовании научной дипломатии для улучшения диалога России и США, об университетах обеих стран как платформе для бизнеса и об истории Российско-американской компании XIX века.

Во второй день участники форума обсудят технологии искусственного интеллекта, санкционные риски и российские и американские взгляды на долгосрочные тенденции развития отношений двух государств. На первой секции гости поговорят о возможностях экспертного и бизнес-диалога в условиях новых технологических реалий. Вторая секция будет посвящена предпринимательскому взаимодействию в условиях санкций.

"Диалог Форт-Росс - встречи в России" является продолжением серии российско-американских конференций, начало которым было положено в 2012 году в Калифорнии. Название мероприятия восходит к первому русскому поселению на территории нынешней Калифорнии. В 2017 году конференцию впервые в РФ принял Псков, где расположена Изборская крепость, побратим Форт-Росса. Очередная встреча в 2018 году состоялась в Великом Новгороде. В этом году местом проведения конференции выбрана Вологда как родина русских первопроходцев, которые сыграли выдающуюся роль в основании Форт-Росса. Их взаимодействие с властями США 200 лет назад стало важной частью дипломатической истории.