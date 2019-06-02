Около 60 млн человек перейдут с аналогового телевещания на цифровое

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Третий этап перехода с аналогового на цифровое телевещание начинается в регионах "третьей волны" в понедельник, он охватит порядка 60 млн человек.

"Нынешний, третий этап - самый большой: аналоговое телевещание уступит эфир цифровым мультиплексам в 36 регионах, в которых живут 60 млн человек. Это самое масштабное одновременное отключение аналогового вещания в Европе", - сказали корреспонденту ТАСС в пресс-службе Российской телевизионной и радиовещательной сети (РТРС).

Первыми будут выключены аналоговые передатчики на Камчатке, затем волна отключений в течение 15 часов прокатится по всей России и закончится в Калининграде. Будет выключен 9 тыс. 801 аналоговый передатчик федеральных телеканалов.

В течение недели на частотах, где раньше были аналоговые телеканалы, будет идти 12-минутный видеофильм. "Видео содержит информацию о преимуществах, возможности, способах приема цифрового эфирного телевидения, о составе мультиплексов, о том, какое оборудование нужно для приема и просмотра цифрового ТВ, как настроить это оборудование, как не попасться на уловки мошенников - в общем, все, что необходимо, чтобы телезритель мог самостоятельно справиться с настройкой приема цифрового телесигнала", - рассказали в пресс-службе. Помогать настраивать телевизоры жителям будут почти 17 тыс. волонтеров, также значительно расширен состав операторов федеральной горячей линии по вопросам цифрового ТВ, сказали в РТРС.

В РТРС отметили, что вещание в аналоговом формате прекратят не все телеканалы - региональные телекомпании продолжат работу в прежнем режиме. "Телезрителям нужно знать, что на одном телевизоре можно смотреть и цифровые, и аналоговые телеканалы, эти телеканалы вместе с 20-ю цифровыми", - подчеркнули в компании.

Регионы переходят на цифру

Всего в рамках "третьей волны" на цифру переходят 36 регионов. К примеру, Еврейская Автономная область была первой в России, подготовившей переход с аналогового на цифровое вещание - еще в 2011 году часть населения области получила возможность смотреть десять цифровых каналов, в 2014 году - 20 каналов. В Калининграде население полностью охвачено цифровым сигналом, а в республиках Тува, Якутия, Адыгея, Северная Осетия, Красноярском, Пермском краях, Ненецком, Ханты-Мансийском автономном округах, Ростовской, Белгородской и Самарской областях охват составляет около 100%. Но есть регионы, в которых некоторые жители отдаленных сельских поселений пока остаются без цифровых каналов. В Коми о переходе информировали всех жителей региона, но к цифре не подключены около 460 домов. Жители 115 населенных пунктов Томской области также пока не охвачены цифровым вещанием.

"Вне зоны охвата цифровым телевидением у нас 115 населенных пунктов - 32 тыс. человек, или 14,5 тыс. семей. 7 800 семей уже самостоятельно подключились к спутниковому телевидению, 6 200 семей в силу невысоких доходов нуждались в нашей поддержке, из них 1 400 семей уже подключены к спутниковому телевидению. Оставшимся мы помогли в приобретении и подключении спутниковых антенн", - сообщил журналистам губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

В Архангельской области без цифрового сигнала останутся жители 281 населенного пункта - это примерно 16 тыс. человек. Как сообщил ТАСС руководитель департамента информполитики Краснодарского края Владимир Пригода, "край активно готовится к отключению аналогового вещания федеральных телеканалов". Больше 155 тыс. смотревших аналог кубанцев уже выбрали спутник или мультиплекс. Каждый житель края должен быть проинформирован о переходе и иметь возможность смотреть цифру в удобной ему форме", - сказал он.

"Цифровые" добровольцы

В российских регионах для того, чтобы сделать переход на цифровое вещание максимально комфортным и необременительным для населения, были созданы волонтерские движения и введены льготы на покупку цифровых приставок. В Хабаровском крае заключены соглашения со спутниковыми операторами, благодаря которым жители, проживающие вне зоны приема цифрового вещания, смогут приобрести комплекты спутникового оборудования по льготной цене с бесплатным просмотром двадцати цифровых и одного регионального телеканала. Также льготные категории граждан могут использовать такой механизм, как единовременная ежегодная выплата в размере 5 тыс. рублей.

В Красноярском крае на выплаты жителям для приобретения приставок было выделено более 26 млн рублей из регионального бюджета, в Якутии - 2,1 млн рублей. Также во Владивостоке сформированы десять мобильных волонтерских бригад, а в Красноярске более 600 "цифровых" добровольцев помогают перейти на цифру.

Также в регионах готовят волонтеров к росту числа обращений уже после перехода на цифровое вещание. В Самарской области создан оперативный штаб, который будет контролировать ситуацию в регионе, а в Коми намерены открыть горячую линию.

"Одновременно десять операторов региональной горячей линии будет принимать заявки, 30 линий для дозвона. Мы ожидаем всплеск, но мы к этому подготовились, оборудование в наличии", - уточнила ТАСС руководитель управления цифрового развития массовых коммуникаций, связи и рекламы в Республике Коми Кристина Майнина.

Цифровое вещание

Переход на цифровое вещание происходит в соответствии с федеральной целевой программой "Развитие телерадиовещания в РФ на 2009-2018 годы". Согласно утвержденному графику, переход с аналогового сигнала федеральных телеканалов, входящих в первый и второй мультиплексы, проходит в несколько этапов - 11 февраля, 15 апреля, 3 июня и 14 октября.